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Путин поручил ввести черчение в школах России в следующем году

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Президент России Владимир Путин поручил ввести черчение в школах в 2024 году. Соответствующий документ опубликовали 6 июня на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации в целях укрепления кадрового потенциала промышленности: обеспечить начиная с 2024/25 учебного года освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса «Черчение» на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по технологическому (инженерному) профилю», — сказано в документе.

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Как отмечается, это будет сделано в целях укрепления кадрового потенциала промышленности. Ответственным за выполнение задачи назначили премьер-министра Михаила Мишустина.

В феврале этого года в Государственной думе предлагали вернуть черчение в школьную программу. Отмечалось, что отсутствие данного предмета снижает уровень технического, пространственного и творческого мышления учащихся.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что черчение не уходило из школьного образования: его исключили из перечня отдельных предметов, однако оно осталось в рамках предмета «Технология».

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