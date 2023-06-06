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ООН окажет гуманитарную помощь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС

ООН: гуманитарные сотрудники предоставят помощь более 16 тыс. пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС
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Фото: REUTERS/Stringer
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Гуманитарные сотрудники намерены оказать помощь пострадавшим от наводнения в результате разрушения Каховской ГЭС. Об этом заявил во вторник, 6 июня, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Гуманитарный ответ находится на стадии реализации с целью предоставить помощь более 16 тыс. человек, пострадавших от наводнения», — сказал он на брифинге.

Дюжаррик добавил, что сотрудники гуманитарных организаций уже приступили к развертыванию мобильных команд на железнодорожных и автобусных станциях для размещения людей.

Генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш, в свою очередь, прежде сообщил, что ООН и гуманитарные партнеры в срочном порядке направляют помощь в пострадавшие районы, в том числе питьевую воду, таблетки для очистки воды и другие критически необходимые грузы.

Гутерриш также призвал прекратить любые атаки на объекты инфраструктуры и обеспечить соблюдение норм международного гуманитарного права.

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Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел утром во вторник, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате почти полностью затопило улицы Новой Каховки в Херсонской области. Мэр города Владимир Леонтьев сообщил, что вода поднялась более чем на 10 м. На территории Новокаховского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации.

В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы области. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев ранее в этот день показал кадры затопленной дороги в город Алешки. По его словам, сейчас это сплошная река на сотни метров, до горизонта одна вода. Кто-то эвакуировался своим ходом, а кого-то «приходится фактически спасать», отметил журналист.

Всего угроза наводнения существует в 14 населенных пунктах, где в общей сложности проживают 22 тыс. человек.

Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха».

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Россия также намерена созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция, входит в единую энергосистему. Она расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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