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Генсек ООН назвал разрушение Каховской ГЭС угрозой для Запорожской АЭС

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Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
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Разрушение дамбы Каховской ГЭС создает дополнительную угрозу для находящейся в сложной обстановке Запорожской АЭС. Об этом во вторник, 6 июня, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с прессой.

«Это (прорыв дамбы Каховской ГЭС. — Ред.) увеличило угрозы для и так подвергающейся опасности Запорожской АЭС — крупнейшей АЭС в Европе», — приводятся его слова на сайте ООН.

При этом, Гутерриш отметил, что последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС вызвали колоссальную катастрофу в Херсонской области.

«Мы все видели сегодня трагические кадры глубочайшей гуманитарной, экономической и экологической катастрофы в Херсонской области <...> Мы наблюдаем последствия в Херсоне, Новой Каховке и 80 других городах и селах, расположенных вдоль Днепра», — сказал Гутерриш.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на вторник, это привело к неконтролируемому сбросу воды. Станция почти полностью ушла под воду.

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В зону подтопления попали Алешковский и Скадовский районы. Вода из Днепра затопила улицы Новой Каховки. В зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек.

В этот же день, 6 июня, корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал кадры затопленной дороги в город Алешки и один из затопленных дворов Новой Каховки.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что вода в городе поднялась более чем на 10 м.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв Каховской ГЭС Киевом был осуществлен с целью недопущения наступательных действий Российской армии и переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины с херсонского направления в район наступательных действий.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

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