Метеорный поток Ариетиды в 2023 году — когда и как посмотреть

Метеорный поток Ариетиды является одним из наиболее интенсивных космических событий лета. Он начинает свою активность в середине мая и заканчивает в июле. В 2023 году пик активности Ариетиды приходится на 7 июня. О том, почему такой мощный метеорный поток почти невозможно заметить и когда лучше наблюдать за «падающими звездами», читайте в материале «Известий».

Метеорный поток Ариетиды в 2023 году — как увидеть

Ожидается, что 7 июня в небе будет вспыхивать от 30 до 60 метеоров в час. Однако заметят это в основном ученые с радиоаппаратурой, фиксирующие их появление.

Дело в том, что Ариетиды — это дневной метеорный поток. Иначе говоря, небесные тела из этого потока сталкиваются с атмосферой Земли в дневное время, когда невозможно заметить яркий росчерк на небе, называемый «падающей звездой».

Тем не менее способ увидеть Ариетиды все-таки есть. Для этого нужно начать наблюдения за час до восхода солнца. Таким образом, если смотреть в сторону созвездия Овна, можно заметить несколько метеоров. Обратить внимание нужно будет на яркие метеоры, пролетающие у горизонта.

Метеорный поток Ариетиды в 2023 году — история

Метеорный поток Ариетиды был открыт 30 мая 1947 года операторами радиотелескопа Jordell Bank в Англии. С этого дня этот метеорный поток наблюдался учеными регулярно. В 1951 году физик и астроном Мэри Алмонд впервые определила орбиту этого потока. Позже, в 1969 году, было зарегистрировано еще несколько связанных метеорных цепочек, которые по своим характеристикам напоминали Ариетиды.

Несмотря на постоянные наблюдения, этот поток до сих пор хранит множество секретов. Так, всё еще неизвестен источник Ариетиды. Некоторые ученые предполагают, что они являются обломками астероида 1566 Икар, который падает на Солнце. Другие считают, что Ариетиды откололись от кометы 96P/Махгольца, которая, согласно некоторым теориям, может быть межзвездным объектом.