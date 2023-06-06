Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский заявил о планах получить «мощное» количество F-16 от Запада
Мир
ООН окажет гуманитарную помощь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС
Мир
Эрдоган внесет на рассмотрение парламента поправки в конституцию
Общество
В Новую Каховку налажена поставка питьевой воды и продуктов после теракта на ГЭС
Мир
Генсек ООН назвал разрушение Каховской ГЭС угрозой для Запорожской АЭС
Происшествия
ВСУ выпустили 13 ракет из РСЗО по Горловке в ДНР
Мир
МИД РФ решительно осудил разрушение ВСУ Каховской ГЭС
Мир
МИД Финляндии вызвал временного поверенного в делах РФ
Мир
Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины
Общество
Суд арестовал подозреваемого в производстве суррогатного сидра на два месяца
Армия
В Минобороны РФ заявили о контроле над населенным пунктом Берховка
Спорт
Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Сюжет:

Метеорный поток Ариетиды в 2023 году — когда и как посмотреть

0
Фото: ТАСС/EPA/GEORGI LICOVSKI
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Метеорный поток Ариетиды является одним из наиболее интенсивных космических событий лета. Он начинает свою активность в середине мая и заканчивает в июле. В 2023 году пик активности Ариетиды приходится на 7 июня. О том, почему такой мощный метеорный поток почти невозможно заметить и когда лучше наблюдать за «падающими звездами», читайте в материале «Известий».

Метеорный поток Ариетиды в 2023 году — как увидеть

Ожидается, что 7 июня в небе будет вспыхивать от 30 до 60 метеоров в час. Однако заметят это в основном ученые с радиоаппаратурой, фиксирующие их появление.

Упал — остался: Челябинский метеорит поможет создать внеземные материалы
Как пришелец из космоса приблизит полеты на астероиды

Дело в том, что Ариетиды — это дневной метеорный поток. Иначе говоря, небесные тела из этого потока сталкиваются с атмосферой Земли в дневное время, когда невозможно заметить яркий росчерк на небе, называемый «падающей звездой».

Тем не менее способ увидеть Ариетиды все-таки есть. Для этого нужно начать наблюдения за час до восхода солнца. Таким образом, если смотреть в сторону созвездия Овна, можно заметить несколько метеоров. Обратить внимание нужно будет на яркие метеоры, пролетающие у горизонта.

Метеорный поток Ариетиды в 2023 году — история

Метеорный поток Ариетиды был открыт 30 мая 1947 года операторами радиотелескопа Jordell Bank в Англии. С этого дня этот метеорный поток наблюдался учеными регулярно. В 1951 году физик и астроном Мэри Алмонд впервые определила орбиту этого потока. Позже, в 1969 году, было зарегистрировано еще несколько связанных метеорных цепочек, которые по своим характеристикам напоминали Ариетиды.

Несмотря на постоянные наблюдения, этот поток до сих пор хранит множество секретов. Так, всё еще неизвестен источник Ариетиды. Некоторые ученые предполагают, что они являются обломками астероида 1566 Икар, который падает на Солнце. Другие считают, что Ариетиды откололись от кометы 96P/Махгольца, которая, согласно некоторым теориям, может быть межзвездным объектом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023