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В Дагестане таксист напал на школьника с ножом за замечание

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Фото: t.me/mvd_dagestan
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В Дагестане в понедельник, 5 июня, таксист ранил ножом подростка, который сделал ему замечание за нецензурную брань. Об этом на следующий день рассказали в пресс-службе МВД республики. Инцидент произошел на улице Даниялова в Махачкале.

В полицию обратился отец детей, на которых водитель кидался с холодным оружием.

«Неизвестный мужчина <…> ранил одного из них (детей. — Ред.) в руку. <…> Для выяснения обстоятельств произошедшего участники были доставлены в отдел, а пострадавший — 13-летний мальчик — в больницу», — сообщается в публикации ведомства в Telegram-канале.

Сам подросток отметил, что в момент инцидента он с мамой и братом ехал к морю на такси. 42-летний водитель — местный житель — начал нецензурно выражаться в адрес других участников дорожного движения, из-за чего пострадавший сделал ему замечание.

«Между ними завязалась словесная перепалка, в ходе которой водитель, достал из машины нож и ранил подростка. Задержанный направлен на медицинское освидетельствование», — говорится в сообщении.

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Ранее в этот день жительница Москвы ударила мужа ножом в присутствии 6-летней дочери. Пострадавшего 57-летнего мужчину госпитализировали, за его жизнь борются врачи. По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку.

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