Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд арестовал подозреваемого в производстве суррогатного сидра на два месяца
Общество
Путин поручил привлечь молодых специалистов на муниципальную службу
Общество
В Херсонской области заявили о тяжелой ситуации в Алешках после прорыва ГЭС
Армия
В Минобороны РФ заявили о контроле над населенным пунктом Берховка
Армия
За сутки российские силы сбили три украинских военных самолета
Мир
Россия созовет заседание СБ ООН по Каховской ГЭС
Армия
Путин присвоил спасшему раненых сослуживцев участнику СВО звание Героя России
Происшествия
Один человек погиб при столкновении автобуса с легковушкой в Самарской области
Армия
Шойгу заявил о попытках наступления ВСУ на разных участках фронта
Происшествия
Свыше 73 тыс. абонентов в Донецке остались без света после обстрела ВСУ
Общество
Не имеющие русских аналогов иностранные слова включат в словарь
Общество
Мэр Новой Каховки сообщил о поднятии уровня воды до 11 м в районе ГЭС
Сюжет:

Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aziz Karimov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, это следует 6 июня из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Тревога в этих регионах была объявлена в 18.44 (совпадает с мск). Другой информации пока не приводится.

Ночью во вторник взрывы были слышны в Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях. Киевская городская военная администрация (КГВА) подтвердила заявления о работе ПВО.

В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали.

Стрелять по складам: ВС РФ продолжают уничтожать украинские резервы
Российские военные разрушают логистику противника, срывая готовящееся наступление ВФУ, говорят эксперты

Накануне система оповещения активизировалась в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Тогда же в красной зоне оказались подконтрольная Киеву часть Запорожской области, Кировоградская и Сумская области. Также поступали сведения о взрывах в городе Балаклее под Харьковом.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как объяснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023