Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, это следует 6 июня из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Тревога в этих регионах была объявлена в 18.44 (совпадает с мск). Другой информации пока не приводится.

Ночью во вторник взрывы были слышны в Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях. Киевская городская военная администрация (КГВА) подтвердила заявления о работе ПВО.

В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали.

Накануне система оповещения активизировалась в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Тогда же в красной зоне оказались подконтрольная Киеву часть Запорожской области, Кировоградская и Сумская области. Также поступали сведения о взрывах в городе Балаклее под Харьковом.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как объяснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).