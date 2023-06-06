Крупнейший комбинат Украины приостановил работу из-за ЧП на Каховской ГЭС

Крупнейший на Украине металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» (бывшая Криворожсталь) временно приостановил выплавку стали из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции. Об этом во вторник, 6 июня, сообщила пресс-служба компании.

В сообщении отмечается, что комбинат уже ограничил потребление воды и поставил на паузу ряд процессов металлургического производства.

«Работа фактически всего оборудования, которое охлаждается водой, временно приостановлена», — говорится на странице компании в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В пресс-службе добавили, что в работе останется только доменное и коксохимическое производства, а также горно-обогатительный комбинат.

«АрселорМиттал Кривой Рог» — крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины, находится в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Мощности предприятия рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн т стали, более 5 млн т проката и более 5,5 млн т чугуна.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на вторник. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Сама станция практически ушла под воду.

Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха». Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, подрыв Каховской ГЭС был совершен с целью перебросить подразделения и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) с херсонского направления в район наступательных действий.

Кроме того, по данным главы военного ведомства, Киев значительно увеличил сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что ведет к еще большему затоплению территорий после подрыва Каховской гидроэлектростанции.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье «терроризм». Россия также намерена созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция, входит в единую энергосистему Украины. Она замыкает Днепровский каскад и обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. Станция расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.