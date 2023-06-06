Bloomberg сообщило о подготовке визита Блинкена в Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Китай в ближайшие недели для переговоров с высшими должностными лицами, возможно, состоится его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом 6 июня сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Они не стали называть конкретные даты поездки главы американской дипломатии в Китай.

Представитель Госдепартамента отметил в беседе с агентством, что даты поездки не определены, а ранее отмененный визит Блинкена состоится при благоприятных условиях.

Блинкен планировал посетить Пекин в феврале, но отказался после инцидента с китайским воздушным шаром, который пролетал над американской территорией и был сбит военными.

Накануне, 5 июня, официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби предупредил о «растущей агрессивности» Китая после перехвата американского корабля и самолета-разведчика за последнее время. По его словам, Вашингтон продолжит поддерживать линию связи с Пекином, «чтобы ясно сигнализировать, насколько неприемлемыми являются эти конкретные перехваты».

В начале июня китайский военный корабль, набрав большую скорость, сблизился с эсминцем USS Chung-Hoon на расстояние менее 150 метров. В итоге американскому эсминцу пришлось изменить траекторию движения, снизив скорость.

После этого представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь подчеркнул, что США «провокационным образом отправляют военные корабли через полмира к порогу Китая», отмечается в публикации.

Британская газета Financial Times со ссылкой на источники в апреле написала, что Пекин не спешит выдавать разрешение на въезд американскому госсекретарю, поскольку опасается публикации отчета по инциденту с аэростатом из КНР.

В том же месяце телеканал NBC News сообщил, что сбитый аэростат из Китая успел собрать и передать разведданные с военных объектов США, несмотря на попытки администрации американского президента Джо Байдена заблокировать утечку информации.

Аппарат американские военные сбили в феврале у Восточного побережья США с разрешения главы государства.

В МИД КНР, в свою очередь, опровергли утверждение о сборе разведданных. В заявлении ведомства говорилось, что назначение аэростата «носило гражданский характер».