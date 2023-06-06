Дорожный ремонт стартовал в Оленьем Болоте в Удмуртии

В деревне Оленье Болото Сарапульского района Удмуртии стартовал ремонт дорог. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Работы начались на улицах Мира, Пушкинская и Молодежная. Общая протяженность отрезков составляет 1,15 км, пишет Udm-info.ru.

Рабочие уложат два слоя асфальта, отсыплют обочины, обустроят съезды на прилегающие территории. Также будет обустроено разворотное кольцо для общественного транспорта.

Дорожные участки отремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».