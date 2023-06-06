Проект ремонта дороги по улице 10 лет Октября в Омске прошел госэкспертизу
Госэкспертиза одобрила проект реконструкции дороги по улице 10 лет Октября – Сыропятский тракт в Омске. Об этом 6 июня сообщает ИА «Город55» со ссылкой на информацию в едином госреестре заключений.
Протяженность ремонтируемого отрезка составляет 8,6 км. Стоимость работ оценивается примерно в 31 млн рублей.
Разработкой проектной документации занималось ООО «Сибирская трубопроводная строительная компания» и АО «Автодорпроект».
22 мая сообщалось, что власти Омска объявили аукционы на выполнение ремонта пяти дорог в 2024 году. Общая максимальная стоимость контрактов составляет почти 500 млн рублей.