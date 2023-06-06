Молодым литераторам на Красной площади вручили премию «Лицей»

Литературную премию «Лицей» имени Пушкина вручили на Красной площади. Победителями стали шесть лауреатов в двух номинациях: «Поэзия» и «Проза». Молодых авторов наградили на закрытии Книжного фестиваля, передает телеканал «Известия». На ярмарке в этом году около 400 издательств представило более 100 тыс. книжных новинок. В Пушкинский день, 6 июня, торжества проходят по всей Москве. К памятнику поэту жители столицы несут цветы.

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