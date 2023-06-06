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Мэр Новой Каховки сообщил о поднятии уровня воды до 11 м в районе ГЭС
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Корреспондент «Известий» показал кадры затопленной дороги в Алешки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев во вторник, 6 июня, показал кадры затопленной дороги в город Алешки Херсонской области.

«Дорога в Алешки сейчас выглядит вот так: это сплошная река на сотни метров, до горизонта одна вода. Что сейчас происходит в самом населенном пункте, трудно даже себе представить», — сказал он.

Кто-то эвакуировался своим ходом заблаговременно, а кого-то «приходится фактически спасать», подчеркнул журналист.

«Сказали, что после подрыва оборвались задвижки, идет неконтролируемый сброс воды», — отметил местный житель.

Сколько это будет продолжаться, никто не знает, добавил пенсионер. «Поставили колышек, будем смотреть, как будет прибавлять вода», — подчеркнул второй собеседник.

Атака на Каховскую ГЭС. Главное

Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли несколько ударов по Каховской ГЭС. Станция почти полностью ушла под воду.

В зону подтопления попали Алешковский и Скадовский районы. Вода из Днепра затопила улицы Новой Каховки. В зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что вода в городе поднялась более чем на 10 м. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ЧП на Каховской ГЭС является преднамеренной диверсией украинской стороны.

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