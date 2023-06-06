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Путин поручил расширить КПП «Гуково» на границе Ростовской области с ЛНР

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить пункт пропуска «Гуково» на границе Ростовской области с Луганской народной Республикой (ЛНР). Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля 4 июня.

«Принять дополнительные мер по повышению пропускной способности пункта пропуска Гуково, обратив особое внимание на необходимость приведения в нормативное состояние автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к указанному пункту пропуска», — говорится в поручении.

Кабмин должен исполнить поручение к 1 июля текущего года.

Кроме того, глава государства распорядился принять дополнительные меры по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей новых регионов РФ, чтобы обеспечить рост «объемов производства, переработки, хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции».

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В апреле Путин совещании с членами правительства напомнил, что посетил с рабочей поездкой Херсонскую область и ЛНР, и заметил большое скопление машин в районе КПП «Гуково». Тогда российский лидер поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину решить проблему. Кроме этого, по словам президента, необходимо увеличивать число сотрудников КПП.

Глава государства посетил зону проведения специальной военной операции (СВО) 18 апреля. В частности. он посетил штаб группировки «Днепр» на херсонском направлении и штаб «Восток» в ЛНР.

Продолжается проведение спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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