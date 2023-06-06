Путин поручил привлечь молодых специалистов на муниципальную службу

Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября представить идеи по привлечению молодых специалистов на муниципальную службу. Соответствующее поручение было опубликовано в воскресенье, 4 июня, на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного совета Российской Федерации по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Молодежная политика» и «Образование» представить предложения по разработке механизмов привлечения молодых специалистов и узких специалистов на муниципальную службу, в том числе в сельской местности», — говорится в поручении.

Согласно документу, соответствующие предложения должны быть представлены до 1 сентября, а ответственными за их выработку назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ранее, 8 апреля, Владимир Путин указал на важность привлечения молодых специалистов в IT-отрасли, а в конце марта президент РФ поддержал идею создания форума «Россия — страна возможностей», в рамках которого школьники и студенты получат возможность реализовать себя и добиться своих целей. Президент назвал проект отличным стартом для тех, кто хочет показать свои лучшие качества.