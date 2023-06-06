Корпорацию Microsoft оштрафовали на $20 млн

Microsoft заплатит $20 млн за сбор информации о детях, сообщает Федеральная торговая комиссия. Американские школьники без разрешения взрослых регистрировались в игровой системе Xbox, которая принадлежит IT-гиганту, передает телеканал «Известия». Компания не запрашивала с родителей их согласие на получение личных данных их ребенка, как требует закон. С 2015 по 2020 год IT-гигант оставлял у себя данные, которые он собирал у детей в процессе создания учетной записи, даже при незавершенной регистрации.

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