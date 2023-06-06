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Телерадиокомпания «МИР» провела большую акцию на ВДНХ

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Фото: предоставлено МТРК «МИР»
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Ежегодно 6 июня в России отмечается День русского языка. В преддверии этого события межгосударственная телерадиокомпания «Мир» провела на ВДНХ большую акцию, посвященную русскому языку – с конкурсами, мастер-классами, раздачей подарков и презентацией новой линейки сувенирной продукции от телеканала «МИР» под слоганом «МИР» с любовью к русскому языку».

3 июня на площадке перед Центром славянской письменности «Слово» можно было проверить свои знания по русскому языку в увлекательных викторинах. Дети и взрослые с большим интересом искали синонимы для иностранных слов и разгадывали ребусы. Настоящим подарком для посетителей стали мастер-классы по искусству речи от ведущей телеканала «МИР 24» Гузель Камаевой.

«Где бы мы ни выступали, всегда очень важно то, как и с какой энергией мы говорим. В современном мире важно коммуницировать, — говорит она. — Существует много тренингов, которые позволяют работать с энергией речи, а также интересные и забавные техники, для того чтобы развивать наши нейронные связи. Это помогает не забывать слова и легко использовать в речи весь тот словесный багаж, который у нас есть».

Но главным событием стала презентация новой сувенирной линейки МТРК «Мир», посвященной русскому языку. Посетители ВДНХ первыми увидели стильные футболки, худи и сумки, фишкой которых стали надписи, обыгрывающие популярные англицизмы.

«Мы решили, что именно «МИР» поднимет сложный, но актуальный вопрос, связанный с использованием в русском языке заимствованных слов и с тем, во всех ли случаях это оправданно, — говорит заместитель генерального продюсера МТРК «Мир» София Иванова. — Третьего июня организовали на ВДНХ большое мероприятие, где провели презентацию, рассказали о нашей идее, которая получила воплощение в линейке сувениров. Живая реакция людей, которые участвовали в мастер-классах и розыгрыше призов, показала, что эта тема очень интересна аудитории. Возможно, наша акция станет импульсом для того, чтобы сделать мероприятие под названием «МИР» — с любовью к русскому языку» ежегодным проектом, который найдет свое место и в эфире. Русский язык в СНГ — это язык межнационального общения, он также и язык вещания телерадиокомпании «Мир», и мы хотели это подчеркнуть. Получилось очень символично, ведь в этом году нашему вещанию 30 лет».

Спецпроект «МИР» с любовью к русскому языку» приурочен к Году русского языка как языка межнационального общения в СНГ и принятию закона о государственном языке, регулирующего употребление иностранных слов в России и призван привлечь внимание сразу нескольких поколений.

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