Политолог усомнился в эффективности СБ ООН в связи с терактом на Каховской ГЭС

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов во вторник, 6 июня, в беседе с «Известиями» дал прогноз на заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС, которое созовет Россия.

«Страны, которые солидаризировались с Украиной, естественно будут обвинять РФ в том, что ситуация вокруг Каховской ГЭС — провокация со стороны России. Государства, которые выдерживают нейтральную позицию, вероятнее всего, будут призывать традиционно к установлению мира и беспристрастному расследованию данного инцидента. Сторонники РФ выступят с осуждением украинской стороны, которая, по сути, своими действиями, военными ударами спровоцировала эту экологическую катастрофу», — сказал он.

Денисов добавил, что от Совбеза ООН нет смысла ждать консолидированных решений.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на вторник, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Сама станция практически ушла под воду.

Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха».

Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, Киев совершил подрыв Каховской ГЭС с целью перебросить подразделения и технику Вооруженных сил Украины с херсонского направления в район наступательных действий.

Кроме того, по данным главы военного ведомства, Киев значительно увеличил сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что ведет к еще большему затоплению территорий после подрыва Каховской гидроэлектростанции.

По факту прорыва дамбы Каховской ГЭС Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины, обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.