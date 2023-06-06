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Пострадавшим от прорыва Каховской ГЭС окажут финансовую помощь

Сальдо заявил, что пострадавшим в результате прорыва Каховской ГЭС окажут финпомощь
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что подготовил указ об оказании финансовой поддержки всем пострадавшим в результате разрушений на Каховской ГЭС. Об этом он сообщил 6 июня в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, указ коснется пострадавших в разных сферах.

«Я подготовил указ, по которому всем, кто пострадал, у кого пострадали материальные ценности, жилище, посевы, бизнес, мы обязательно окажем финансовую поддержку», — отметил он.

Ранее во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия созовет заседание Совета Безопасности организации в связи с разрушением Каховской ГЭС. Дипломат опроверг заявления о причастности России к ситуации, отметив, что они противоречат здравому смыслу.

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Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на вторник, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция почти полностью ушла под воду.

По данным РФ обстрел ГЭС был произведен со стороны Украины из реактивной системы залпового огня «Ольха».

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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