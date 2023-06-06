Удар ВСУ по Каховской ГЭС перед ее разрушением попал на видео

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Каховской ГЭС перед ее разрушением попал на видео. Кадры есть в распоряжении «Известий».

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на вторник, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Сама станция практически ушла под воду.

По словам главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек. В настоящее время готовится эвакуация Новокаховского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов.

Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха».

Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, Киев совершил подрыв Каховской ГЭС с целью перебросить подразделения и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) с херсонского направления в район наступательных действий.

Кроме того, по данным главы военного ведомства, Киев значительно увеличил сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что ведет к еще большему затоплению территорий после подрыва Каховской гидроэлектростанции.

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Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция, входит в единую энергосистему Украины. Она замыкает Днепровский каскад и обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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