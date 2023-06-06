Карта спецоперации на Украине 6 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 6 июня можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении за сутки пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.

Российские ВС не допустили обхода и вклинения в свою оборону противника в районе Берховки, в ходе боев уничтожено более 260 военных ВСУ.

Он также рассказал, что ПВО сбила два украинских Су-25 в Херсонской области и ДНР, а также Су-27 в ДНР. Кроме того, были уничтожены склады боеприпасов трех бригад ВСУ в ДНР и Запорожской области.

ВС РФ уничтожили на краснолиманском направлении до 60 военных ВСУ, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Также средства ПВО сбили два украинских вертолета Ми-8 в Запорожской области и ДНР.

Российские системы ПВО РФ перехватили крылатую ракету Storm Shadow и уничтожили 19 беспилотников за сутки.

Также Конашенков сообщил, что ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по одному из центров принятия решений ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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