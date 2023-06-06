Школу в селе Ключи в Оренбуржье отремонтируют к началу зимы
Суд обязал администрацию Грачевского района Оренбургской области отремонтировать школу в селе Ключи. Работы должны быть завершены к началу зимы, сообщает 6 июня региональная прокуратура.
«Прокуратура Грачевского района провела проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения прав несовершеннолетних. Установлено, что требуется проведение ремонта здания Ключевской средней общеобразовательной школы», — говорится в сообщении.
Ведомство обратилось в суд с требованием обязать муниципалитет и школу организовать ремонтные работы. Суд исковые требования удовлетворил.
Как уточняет ИА «Урал56.Ру», до конца июня районная администрация должна найти средства на проведение работ. Сам ремонт необходимо завершить до 30 ноября 2023 года.