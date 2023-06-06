За сутки российские силы сбили три украинских военных самолета

За прошедшие сутки российские военнослужащие сбили три украинских военных самолета в Херсонской области и Донецкой Народной Республике (ДНР) — два Су-25 и один Су-27. Об этом во вторник, 6 июня, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Бабино Херсонской области и Никольское Донецкой Народной Республики», — сказал он в ходе брифинга.

Су-27 был сбит в районе населенного пункта Андреевка.

Кроме того, на территории Запорожской области и ДНР сбиты два украинских вертолета Ми-8.

«В районах населенных пунктов Богдановка, Доброволье Донецкой Народной Республики и Щербаки Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 57-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны», — добавил представитель МО.

Также Конашенков сказал о перехвате военнослужащими РФ крылатой ракеты Storm Shadow, противорадиолокационной ракеты HARM и 12 реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган».

«Поражены 84 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 114 районах», — утончил генерал-лейтенант.

Представитель оборонного ведомства заявил также о ликвидации 19 украинских БПЛА в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

Ранее в этот день Минобороны России сообщило об уничижении военными РФ восьми украинских танков Leopard немецкого производства и 1,5 тыс. боевиков ВСУ на южнодонецком направлении. Суммарные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили свыше 1,5 тыс. украинских националистов, 28 танков и 109 боевых бронированных машин.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.