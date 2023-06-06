Мужчина утонул на озере Коровьем под Оренбургом

На озере Коровьем в поселке имени Куйбышева под Оренбургом утонул мужчина. Об этом сообщает департамент пожарной безопасности и гражданской защиты региона.

«Днем 6 июня водолазы аварийно-спасательной службы Оренбургской области работали на озере Коровьем в поселке имени Куйбышева под Оренбургом. По прибытии к месту вызова было установлено, что тело находится на поверхности воды», — говорится в сообщении ведомства.

Водолазы извлекли тело из воды на берег и передали сотрудникам правоохранительных органов, пишет 56orb.ru. Личность погибшего устанавливается.

Как уточняет РИА «Оренбуржье», с начала 2023 года на водоемах региона зафиксировано 14 происшествий. Погибло 11 человек, в том числе ребенок.