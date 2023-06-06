Адвокат рассказал о возможном наказании для поджегшего сверстника подростка

Подростку, который поджег облитого горючей жидкостью сверстника в Москве, может грозить до 10 лет колонии, сообщил во вторник, 6 июня, «РИА Новости» адвокат Дмитрий Аграновский.

«По этой статье уголовная ответственность наступает с 14 лет, поэтому наказание может быть назначено», — подтвердил адвокат. Однако, так как подросток еще не достиг 18 лет, то даже за особо тяжкое преступление он может получить не более 10 лет колонии.

По словам Аграновского, в случае обвинительного приговора, отбывать наказание подросток будет в воспитательной колонии.

Ранее, 5 июня, стало известно об инциденте с 14-летним Артемом Ш., который вместе с друзьями играл с бензином. В какой-то момент подросток вспыхнул, его товарищи разбежались. Мальчика госпитализировали в критическом состоянии. Он получил 80% ожогов тела.

Главным следственным управлением СК РФ было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью»). По данным следствия, подростка облил легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег другой мальчик.