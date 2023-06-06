Шойгу. В течение трех суток украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта

Шойгу. В течение трех суток украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта

2023-06-06 16:52:06

2023-06-06 16:52:06

2023-06-06 16:52:06

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