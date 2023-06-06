Писатель Захар Прилепин награжден орденом Мужества

Президент России Владимир Путин наградил писателя Захара Прилепина орденом Мужества. Об этом говорится в указе «О награждении государственными наградами Российской Федерации», подписанном главой государства, который 6 июня опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что писателя наградили «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».

Такая же награда посмертно присуждена соратнику Прилепина Александру Шубину, который погиб во время подрыва машины писателя.

В Нижегородской области 6 мая подорвали машину Audi Q7, в которой находился Прилепин. Вместе с ним на пассажирском сиденье ехал Александр Шубин, который погиб на месте.

В подрыве автомобиля обвиняют Александра Пермякова, который был задержан в тот же день. Он сам признался в связях с сотрудниками спецслужб Украины. Мужчина заложил взрывное устройство на дороге и позже привел его в действие дистанционно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», Пермяков был арестован на два месяца.

После подрыва машины Прилепин перенес минимум четыре сложнейшие операции. Говоря о самочувствии, писатель 26 мая отмечал, что чувствует себя бодро.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 2 июня опубликовал снимок с Прилепиным. Глава региона подчеркнул, что писателю сейчас нужно буквально заново учиться ходить после перенесенных операций и полученных травм.