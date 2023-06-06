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Шойгу сообщил о гибели 71 военного РФ в ходе отражения наступления ВСУ

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Фото: РИА Новости/Виталий Невар
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня сообщил о гибели 71 российского военного во время отражения наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), 210 военнослужащих ранены.

«К сожалению, не обошлось и без наших потерь», — подчеркнул он.

Также, по данным министра, подбиты 15 российских танков, девять бронемашин, два автомобиля и девять орудий.

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Шойгу 6 июня заявил о попытках наступления ВСУ на разных участках фронта. При этом глава оборонного ведомства указал на сорванные попытки наступления, «противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм». Министр обратил внимание на то, что украинские войска понесли «значительные и несопоставимые потери».

5 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр сделала заявление о том, что ВСУ действительно предпринимают попытки в ведении наступательных действий на ряде направлений фронта. Речь идет об Орехово-Василовке, Парасковиевке, Ивановском, Клещиевке. Все эти населенные пункты находятся в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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