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Появились фотографии интерьера 122-сильной Lada Granta Sport

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Фото: vk.com/Avtograd News
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В социальных сетях появились фотографии салона «заряженной» версии российского бестселлера Lada Granta Sport мощностью 122 л.с. Об этом 6 июня сообщает сообщество Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

Помимо спортивных передних кресел с улучшенной поддержкой водителя и пассажира, красных акцентов элементов интерьера и вставок «под карбон» на передней панели, Granta Sport впервые предстанет перед покупателем в кузове лифтбэк.

Известно, что сборка новых партий спортивной версии Granta с двигателем мощностью 122 л.с. начнется совсем скоро, после того как АвтоВАЗ выйдет из корпоративного отпуска. Сборка Granta Sport будет проходить в цехе Lada Sport, дочернем предприятии автозавода. По словам представителей АвтоВАЗа, на сегодняшний день Granta Sport находится на этапе тестовой сборки и калибровки.

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6 июня инсайдеры сообщили, что АвтоВАЗ может ввести шестидневную рабочую неделю после трехнедельного корпоративного отпуска, который завершится 19 июня. Автопроизводитель будет вводить дополнительные смены по субботам при условии, что ему будет хватать комплектующих.

В случае если автозавод за время отпуска получит запас необходимых комплектующих из-за рубежа, АвтоВАЗ намеревается нарастить объемы производства за счет субботних смен на всех линиях сборки. Производство Lada различных моделей будет продолжаться в ускоренном темпе до тех пор, пока на заводе не закончится запас комплектующих.

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