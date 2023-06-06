Осужденная в ФРГ за пророссийские заявления украинка обжалует приговор

Гражданка Украины Елена Колбасникова, признанная судом в Кельне виновной в нарушении статьи Уголовного кодекса ФРГ об одобрении преступлений, обжалует решение суда. Своими планами она поделилась 6 июня с «Известиями».

«Обязательно», — ответила активистка на вопрос журналистов о том, будет ли она оспаривать решение суда.

Суд назначил украинке наказание в виде 30 дней тюрьмы или штраф за каждый день на свободе, отметила активистка.

«Решение суда — 30 дней по €30 каждый день. За правду мы идем дальше. 30 дней — ради свободы Украины от нацистов», — сказала женщина.

На рассмотрение дела украинка пришла в одежде в цветах российского флага. Как она сказала в беседе с журналистами, ее судят в ФРГ за правду.

Мужа активистки Максима Шлунда вывели из зала суда. По его словам, причиной стала потасовка мужчины с проукраинскими провокаторами.

Елена Колбасникова — уроженка украинского Днепра (прежнее название — Днепропетровск). Она известна как организатор крупных пророссийских акций и автопробегов в Германии. В мае прошлого года со сцены на митинге активистка заявила, что не считает Россию агрессором и что Москва способствует окончанию военного конфликта на Украине, который фактически начался еще до начала спецоперации РФ.

После обвинений в свой адрес в марте этого года она подала заявление на гражданство России.