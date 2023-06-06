Продажи машин из Китая выросли в России на 71% в 2023 году

Российский рынок новых китайских автомобилей вырос на 71% за первые пять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м, сообщает 6 июня пресс-служба комитета автопроизводителей АЕБ.

Всего с января по май текущего года продано 70,7 тыс. новых автомобилей брендов из КНР. Самым популярным производителем стал Haval ― всего за пять месяцев продано 31,5 тыс. авто, что на 215% больше по сравнению с прошлогодним показателем (10 тыс.).

На втором месте по популярности китайских авто среди россиян стал производитель Geely: 25,8 тыс. проданных машин в 2023 году ― это на 276% больше, чем в 2022-м (6,8 тыс.). Тройку замыкает Changan с 7,6 тыс. реализованных новых машин в текущем году, что на 313% больше по сравнению с периодом январь-май 2022-го (1,8 тыс).

Наибольший прирост продаж продемонстрировали автомобили Great Wall, чьи объемы продаж за год увеличились с 257 до 3,3 тыс. экземпляров.

Тем временем производители Hino и Dongfeng показали значительное падение продаж в 2023 году по сравнению с 2022-м. Например, в этом году в России продано 158 машин Hino: в прошлом году это число составляло 497 (-68%). Dongfeng отметился на российском рынке снижением продаж на 97%: в 2023 году производитель реализовал всего три автомобиля по сравнению с 88 ― в прошлом.

Российские дилеры китайского бренда Skywell, принадлежащего производителю BYD, 6 июня объявили о начале продаж гибридного кроссовера HT-i. Цены на автомобиль начинаются от 3 990 000 рублей.

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 л и мощностью 76 кВт/103 л.с., а также электромотором максимальной мощностью 130 Квт/177 л.с. Разгон до «сотни» в начальных комплектациях занимает 7,9 с, в максимальной — 8,2 с. Максимальный пробег автомобиля при полностью заправленном баке и заряженной батарее составит 1267 км. Кроссовер будет доступен в трех комплектациях — Comfort, Premium и Luxury.