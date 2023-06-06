Подготовка к ремонту улицы Ванеева началась в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде стартовала подготовка к ремонту улицы Ванеева на участке от Агрономической до Адмирала Васюнина. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде (ГУММиД).

«В первых числах июня подрядчик вышел на улицу Ванеева: там установлены информационные аншлаги, определяются подземные коммуникации с помощью трассоискателя и путем разработки грунта ручным способом», — говорится в сообщении.

Как уточняет ИА «НьюсНН», ремонтные работы уже ведутся на улицах Карпинского и Ярославской. Их готовность оценивается в 80%. Дорожники уложили новый асфальт на проезжей части, установили бортовой камень и сейчас завершают укладку покрытия на тротуаре. Сдать объекты планируется в июне.

Также в городе ремонтируют улицы 40 лет Октября, Козицкого, Строкина, Верхне-Печерская, Энгельса, Советской армии и другие.