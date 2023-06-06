Microids объявила о запуске анимационной адаптации игровой серии Syberia

Издательство Microids в содружестве с What The Prod объявила во вторник, 6 июня, о запуске разработки анимационного сериала-адаптации легендарной игровой серии Syberia. Объявление появилось на сайте компании.

По задумке авторов, экранизация еще глубже погрузит зрителя в причудливую стимпанк вселенную, созданную Бенуа Сокалем.

По словам Microids, анимационная адаптация Syberia позволит погрузиться в альтернативную историю и открыть для себя мифические земли, полные эпических квестов и потрясающих персонажей. Других деталей пока нет.

Сериал расскажет о том, как молодой амбициозный адвокат из Нью-Йорка Кейт Уокер отправляется в необычное путешествие из Западной Европы в Восточную Россию. Авторы обещают, что в сюжет вернутся племя юколов и другие любимые фанатами персонажи, включая автоматона Оскара.

Ранее, 6 июня, игра Diablo 4, разработанная компанией Blizzard Entertainment, официально вышла на всех платформах. По словам разработчиков, они уже трудятся над первым дополнением и начинают производство второго.