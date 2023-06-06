Путин наградил Додика орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении лидера Республики Сербской Милорада Додика орденом Александра Невского. Документ во вторник, 6 июня, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие сотрудничества РФ с Боснией и Герцеговиной, укрепление партнерства с Республикой Сербской наградить орденом Александра Невского Додика Милорада — президента Республики Сербской, Босния и Герцеговина», — указано в тексте.

Ранее, 23 мая, в Москве состоялась встреча лидеров двух стран. В ходе визита Додик вручил Путину орден Республики Сербской. О награждении заочно было объявлено еще 9 января в рамках празднования Дня Республики Сербской.

Как отметил Додик, для него важно, что маленькая Республика Сербская ведет диалог с лидером, который считается одним из самых влиятельных в мире и представляет одну из самых сильных стран в мире. Он также заявил, что для него большая честь лично вручить эту награду российскому коллеге.

Путин со своей стороны поблагодарил Додика за нейтральную позицию по Украине и добавил, что отношения между Россией и Республикой Сербской развиваются успешно.

За день до этого, 22 мая, Додик заявил о необходимости понимать роль России в мировом сообществе и уважать ее. По его словам, нелюбовь коллективного Запада к России и ее президенту Владимиру Путину закономерна, так как РФ не поставляет западным странам дешевые ресурсы, как это было раньше.