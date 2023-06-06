Движение ограничат на проспекте Михаила Нагибина в Ростове-на-Дону

На проспекте Михаила Нагибина в Ростове-на-Дону с 1 июля ограничат движение транспорта. Об этом сообщает городской департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Ограничения продлятся до 30 октября 2023 года и коснутся правой полосы в районе здания № 4. Причиной является запланированная модернизация тепломагистрали.

Как уточняет RostovGazeta, в связи с аналогичными работами движение также скорректируют по улице 2-я Краснодарская. С 7 июня по 15 октября проезд ограничат на участке от строения № 68/2 до строения № 78.

Кроме того, с 7 июня по 15 сентября из-за модернизации тепломагистрали движение ограничат по переулку Кольцовский от улицы Станиславского до улицы Петровского.