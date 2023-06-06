Политолог оценил шансы Кеннеди-младшего на победу в президентской гонке

У Роберта Кеннеди-младшего, кандидата в президенты США от демократов, адвоката и племянника 35-го главы государства Джона Кенеди очень хорошие результаты на демократических праймериз. Об этом политолог, американист Дмитрий Дробницкий сообщил во вторник, 6 июня.

Он отметил, что согласно рейтингам демократических праймериз, Кеннеди набирает 16%, что является сенсацией. Изначально предполагалось, что его показатели будут на уровне 3-4%.

При этом у действующего президента США Джо Байдена 59%, поэтому конкурировать на выборах с ним у Кеннеди вряд ли получится. Если Байден не снимет свою кандидатуру, шансов у Кеннеди нет.

Политолог объяснил популярность Кеннеди тем, что его кандидатура сродни «глотку свежего воздуха».

«Хилари Клинтон, Джо Байден — прямо истеблишмент-истеблишмент, какие-то посыпанные нафталином, а Кеннеди живой. Причем тут не возраст важен, в конце концов тот же Сандерс старше Байдена и бодрячком», — сказал американист в беседе с Lenta.Ru.

Дробницкий подчеркнул, что семья Кеннеди, вопреки расхожему мнению, никогда не была антиистеблишментом.

«Это было позже придумано в качестве бренд-легенды, что они были такими леваками и за мир. Эти Кеннеди устроили карибский кризис, давайте не будем забывать, причем намеренно. Эскалация во Вьетнаме, эскалация на Кубе — это все Кеннеди. Но он (Роберт Кеннеди-младший), пользуясь и легендой этой, и поддержкой леваков, как-то решил вернуть демократической партии подлинно левый дух. Насколько он искренне это делает, сказать сложно, но он производит впечатление человека, который на этих позициях явно стоит», — заключил политолог.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что Украина потеряла в ходе конфликта с Россией около 350 тыс. человек, передает НСН. Он обвинил правительства США и Украины в том, что они скрывают настоящее число жертв.

Также он заявил, что американские биолаборатории работают во многих странах, в том числе на территории Украины, сообщает телеканал «360».

Накануне социальная сеть Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) разблокировала аккаунт Роберта Кеннеди-младшего.

Страница политика вновь стала активной перед выборами главы Белого дома — Кеннеди-младший является одним из кандидатов на этот пост.

Представители платформы решили разблокировать профиль после того, как Кеннеди официально стал кандидатом на пост президента США.

Instagram удалил аккаунт Роберта Кеннеди-младшего в феврале 2021 года из-за того, что политик неоднократно публиковал спорные заявления о коронавирусе и вакцинах.

Роберт Кеннеди-младший, сын покойного бывшего генерального прокурора и кандидата в президенты США Роберта Кеннеди, неоднократно выступал против противовирусных препаратов и вакцин. Кроме того, он лоббировал в конгрессе положение, согласно которому родители могли не выполнять требования правительства о вакцинации детей.