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Парламент Болгарии избрал премьер-министром Николая Денкова

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Фото: Официальный сайт президента Болгарии
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Парламент Болгарии большинством голосов избрал премьер-министром страны Николая Денкова. Голосование состоялось 6 июня.

За кандидатуру Денкова проголосовали 132 депутата из 240. Против выступили 69 человек.

Ранее пост главы правительства занимал Галаб Донев. Он возглавлял кабинет министров со 2 августа 2022 года.

Денков ранее занимал пост министра образования и науки, а также был избран членом Болгарской академии наук. Является профессором Софийского университета и состоит в партии «Продолжаем перемены», представляет ее коалицию с «Демократической Болгарией».

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Ранее, 2 февраля, президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске народного собрания и назначении парламентских выборов на 2 апреля.

В 2022 году глава государства уже распускал парламент и назначал временное правительство. Это произошло 1 августа. Предыдущие выборы в народное собрание состоялись 2 октября.

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