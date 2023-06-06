Парламент Болгарии избрал премьер-министром Николая Денкова
Парламент Болгарии большинством голосов избрал премьер-министром страны Николая Денкова. Голосование состоялось 6 июня.
За кандидатуру Денкова проголосовали 132 депутата из 240. Против выступили 69 человек.
Ранее пост главы правительства занимал Галаб Донев. Он возглавлял кабинет министров со 2 августа 2022 года.
Денков ранее занимал пост министра образования и науки, а также был избран членом Болгарской академии наук. Является профессором Софийского университета и состоит в партии «Продолжаем перемены», представляет ее коалицию с «Демократической Болгарией».
Ранее, 2 февраля, президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске народного собрания и назначении парламентских выборов на 2 апреля.
В 2022 году глава государства уже распускал парламент и назначал временное правительство. Это произошло 1 августа. Предыдущие выборы в народное собрание состоялись 2 октября.