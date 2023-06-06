Пушилин: ВСУ расстреляли брошенный Leopard, чтобы он не достался России в качестве трофея

Украинские войска намеренно уничтожили подбитый немецкий танк Leopard, чтобы не оставить его российским военным в качестве трофея. Об этом 6 июня заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 6 июня.

Во время эфира «Соловьев Live» Пушилин поделился, что вооруженные силы Украины (ВСУ) около 10 дней назад на севере республики попытались прорвать оборону с танками Leopard. Во время боя российская армия выдвинулась, чтобы вытащить подбитую немецкую бронированную машину, в то же время подтянулись два украинских танка.

«Вместо того чтобы отражать атаку, они начали уничтожать Leopard. До неузнаваемости его расстреляли и откатились назад», — рассказал он.

По его мнению, для ВСУ главной целью было «не допустить попадание танка к нашим подразделениям», поскольку данная техника «важна для изучения».

Также врио главы ДНР подчеркнул, что в последние два дня противник пытается контратаковать довольно крупными силами. Он назвал самой горячей точкой угледарское направление, где ВСУ несут значительные потери, в том числе и в бронетехнике.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили восемь украинских танков Leopard производства ФРГ и 1,5 тыс. боевиков ВСУ на южнодонецком направлении. Суммарные потери ВСУ составили более 1,5 тыс. украинских боевиков, 28 танков, в том числе три колесных танка АМХ-10 французского производства.

Вместе с тем официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ при попытке наступления на южнодонецком направлении потеряли до 300 военнослужащих, а также 16 танков и 26 боевых бронированных машин.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.