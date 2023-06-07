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Названы самые инвестиционно привлекательные секторы экономики

Опрос: большинство инвесторов считают наиболее привлекательными бумаги банков, агропрома
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Большинство российских инвесторов считают наиболее привлекательными бумаги банков, предприятий добывающей отрасли и агропромышленных компаний, следует из результатов опроса УК ПСБ, с которыми ознакомились «Известия» 7 июня.

Речь идет прежде всего об акциях: они остаются самым востребованным инструментом фондового рынка — в них вкладываются 91% инвесторов. Причем почти треть опрошенных держат в этих бумагах 30–50% портфеля, а каждый пятый — свыше половины.

Фавориты свыше 60% держателей акций — бумаги предприятий второго и третьего эшелонов. Люди готовы придерживаться рисковых инвестиционных стратегий в ожидании более высокой доходности, отмечается в исследовании.

Портфель акций большинства респондентов (57%) состоит преимущественно из бумаг российских компаний с небольшой долей иностранных, а каждый пятый респондент инвестирует исключительно в российские акции.

При этом большинство держателей бумаг назвали перспективными акции компаний финансового сектора (56% респондентов), добывающей отрасли (55%) и агропрома (46%). Чуть меньше трети респондентов (29%) верят в бумаги нефтяного сектора.

«В условиях повышенной неопределенности отмечается высокая склонность населения к сбережениям, что в итоге может вылиться в приток значительных сумм на фондовый рынок, как это было в 2020–2021 годах», — сказал управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий.

Говоря о наблюдающемся повышенном интересе к акциям, в том числе второго и третьего эшелонов, он уточнил, что для инвестирования в подобные бумаги необходим опыт и осторожность, так как в отличие от «голубых фишек», стоимость акций которых меняется во многом под влиянием предсказуемых корпоративных событий, всплеск котировок компаний третьего эшелона может быть спекулятивным.

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Ранее, 5 июня, Русецкий, рассказывая о вариантах реинвестиций дивидендов от акций компаний, отметил, что во второй половине года стоит обратить внимание на акции металлургических компаний.

До этого, 20 мая, руководитель отдела продаж инвестиционной компании AM Capital Илья Мерзляков объяснил, что начинать инвестировать можно, имея на руках любую сумму. При этом среди инструментов с низким порогом входа он назвал акции крупных компаний и золото.

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