Зеленский опубликовал фото заседания по Каховской ГЭС с Залужным

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал во вторник, 6 июня, в своем Telegram-канале фото экстренного заседания по ситуации на Каховской ГЭС, на котором можно заметить главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного.

При этом на фотографии нет главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова. В последний раз он выкладывал в Сеть видео 29 мая, что стало причиной для сообщений о его гибели. Украинские власти не подтвердили данную информацию.

Ранее подобные слухи ходили про Залужного. На определенный период он перестал появляться на публике. 24 мая источник «РИА Новости» сообщил, что главнокомандующий украинскими силами не сможет продолжить служу из-за ранения, полученного под Херсоном.

Экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны по прорыву Каховской ГЭС украинский лидер инициировал ранее этим же днем, 6 июня.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел тем же днем. Это привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепре. В результате почти полностью затопило улицы Новой Каховки.

Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что вода поднялась более чем на 10 м. На территории Новокаховского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации. Сама станция почти полностью ушла под воду.

По словам главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек. В настоящее время готовится эвакуация Новокаховского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов.

В Кремле ЧП на Каховской ГЭС назвали преднамеренной диверсией Киева. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прорыв дамбы может повлечь тяжелые экологические и иные последствия. Также он заявил, что Москва решительно отвергает обвинения в причастности к диверсии.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины, обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.