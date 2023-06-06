Путин наградил Захара Прилепина орденом Мужества

Президент России Владимир Путин наградил писателя Захара Прилепина орденом Мужества. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 6 июня.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Прилепина Евгения Николаевича» — говорится в документе.

Александр Шубин, соратник писателя, награжден орденом Мужества посмертно.

Покушение на Прилепина было совершено 6 мая в Нижегородской области. Там подорвали его машину Audi Q7, в момент взрыва он находился в автомобиле. Соратник Прилепина Александр Шубин, который был на пассажирском сиденье, погиб.

В тот же день был задержан Александр Пермяков, обвиняемый в подрыве автомобиля Прилепина. Он рассказал о связях с сотрудниками спецслужб Украины. Мужчина заложил взрывное устройство на дороге и позже привел его в действие дистанционно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», Пермяков был арестован на два месяца.

26 мая Прилепин поделился в своих соцсетях, что перенес минимум четыре сложнейшие операции. Говоря о самочувствии, писатель отмечал, что чувствует себя бодро.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 2 июня опубликовал снимок с Прилепиным. Глава региона подчеркнул, что писателю сейчас нужно буквально заново учиться ходить после перенесенных операций и полученных травм.