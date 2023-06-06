Балицкий назвал устойчивым положение РФ на запорожском направлении

Положение Вооруженных сил (ВС) России на запорожском направлении достаточно устойчивое, действия противника не так ощутимы, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий 6 июня.

По его словам, на данном направлении от населенных пунктов Пологи до Васильевки «ничего серьезного пока не произошло», чтобы оценивать текущую ситуацию более выигрышной для киевского режима.

«Действия противника не так ощутимы, как мы ожидали <...>. Крепость нашей обороны достаточно высокая», — сказал Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили наступательную деятельность на запорожском направлении, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе. Боевые действия были зафиксированы в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что украинской армии было нанесено комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, а также тяжелыми огнеметными системами.

Днем ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что боевые столкновения российских военных с украинскими боевиками в районе Времевского выступа длились более восьми часов при попытке прорвать фронт. Военнослужащие ВСУ понесли потери в живой силе и бронетехнике.

Он также сообщил, что были предприняты попытки прорвать фронт на запорожском направлении, однако российские военные не дали этого сделать — украинские боевики были отброшены, но бои длились несколько часов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.