Агроном ожидает суда за массовую гибель зайцев в Ростовской области

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела о массовой гибели животных при неправильном использовании химических веществ. Фигурантом дела выступает агроном сельскохозяйственного производственного кооператива, сообщает региональная прокуратура.

Следствие полагает, что с октября по ноябрь 2022 года мужчина использовал на земельном участке предприятия в Кагальницком районе препарат для борьбы с грызунами. Приманку, начиненную ядовитым химическим веществом, он разместил не в норах, а на поверхности.

«Доступ к приманке стал возможным для диких животных, обитающих на указанной территории. Это повлекло массовую гибель зайцев-русаков», — говорится в сообщении прокуратуры.

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 247 УК РФ («Использование химических веществ с нарушением установленных правил, если это деяние повлекло массовую гибель животных») завершено. Как уточняет RostovGazeta, материалы переданы в Зерноградский районный суд для рассмотрения по существу.