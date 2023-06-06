МЧС направило аэромобильную группировку спасателей в Херсонскую область

МЧС России направило в Херсонскую область аэромобильную группировку спасателей после разрушения Каховской ГЭС. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба ведомства.

«Для ликвидации последствий разрушения надводных сооружений на Каховской ГЭС, которое привело к переливу воды из водохранилища через образовавшийся проран, в Херсонскую область для оказания помощи населению выдвинулась аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым», — говорится в сообщении.

В составе группировки присутствуют специализированная техника и плавсредства. Также в готовность приведены другие аэромобильные группировки МЧС.

На данный момент в зоне подтопления работают три оперативные группы от МЧС России под руководством начальника регионального главка ведомства.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепре. В результате почти полностью затопило улицы Новой Каховки.

Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что вода поднялась более чем на 10 м. На территории Новокаховского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации. Сама станция почти полностью ушла под воду.

По словам главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек. В настоящее время готовится эвакуация Новокаховского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов.

В Кремле ЧП на Каховской ГЭС назвали преднамеренной диверсией Киева. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прорыв дамбы может повлечь тяжелые экологические и иные последствия. Также он заявил, что Москва решительно отвергает обвинения в причастности к диверсии.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины, обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.