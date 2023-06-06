Не имеющие русских аналогов иностранные слова включат в словарь

Для иностранных слов, не имеющих аналогов в русском языке, будет составлен новый словарь. Об этом 6 июня сообщила замминистра просвещения России Татьяна Васильева.

«В нормативный словарь отдельно войдет перечень иностранных слов, не имеющих общеупотребимых аналогов в русском языке», — сказала она на круглом столе в Совете Федерации на тему «О совершенствовании государственной политики в области защиты, поддержки и продвижения русского языка».

В новом словаре будет прописываться сфера употребления включенных слов. Перечень составят на основе существующих словарей русского языка.

«Необходимо отметить, что нормативные словари, справочники и грамматики будут подлежать обязательному прохождению экспертизы, в которую должны быть привлечены не только специалисты в области филологии, но и специалисты в области психологии и права», — сказала Васильева.

О подготовке нового словаря 15 мая говорил министр просвещения Сергей Кравцов. Работа над ним ведется в рамках исполнения нового федерального закона.

16 февраля были приняты поправки в закон о государственном языке. Его цель — ограничить употребление иностранных слов в русском языке. В связи с поставленной задачей и формируется новый сборник лексем.

Согласно тексту февральского закона о языке, при использовании русского языка в качестве государственного не допускается использование слов или выражений, которые не соответствуют нормам современного русского литературного языка. Уточняется, что это касается в том числе и нецензурной брани. Исключением являются только те иностранные слова, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях.

Известно, что поправки в закон призваны стимулировать чиновников и граждан соблюдать нормы литературного русского языка в публичной сфере и минимизировать использование.