Реклама
Прямой эфир
Армия
Шойгу заявил о попытках наступления ВСУ на разных участках фронта
Происшествия
Свыше 73 тыс. абонентов в Донецке остались без света после обстрела ВСУ
Общество
Не имеющие русских аналогов иностранные слова включат в словарь
Общество
Мэр Новой Каховки сообщил о поднятии уровня воды до 11 м в районе ГЭС
Общество
Из Белгородской области вывезли почти 60 тыс. человек
Общество
Дело о теракте возбуждено по факту разрушения Каховской ГЭС
Общество
В Кремле опровергли данные о введении военного положения в приграничных регионах
Происшествия
Во Владивостоке пропали двое граждан КНДР
Общество
Торговая сеть «Ашан» подтвердила утечку данных клиентов
Общество
Режим ЧС введен после атаки на Каховскую ГЭС
Происшествия
В Москве на Каширском шоссе произошел пожар на стройке
Происшествия
Вода начала поступать на улицы Новой Каховки после прорыва Каховской ГЭС
Сюжет:

Власти Запорожской области заявили об отсутствии угрозы для работы АЭС

0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уровень воды в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после разрушения Каховской ГЭС упал на 2,5 м, но угрозы для работы объекта нет. Об этом во вторник, 6 июня, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Уровень воды в районе атомной станции упал на 2,5 м. Мы ожидаем, что падение будет еще больше, вероятно, что это будет метров до 7 м. Но хочу всех успокоить, что на Запорожской области это не окажет влияния такое, чтобы мы вводили чрезвычайное положение», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Балицкий заверил, что уровень падения воды в Днепре хоть и является нештатным, но допустим для нормальной работы станции и не повлияет на безопасность области.

При этом он указал на то, что теракт на Каховской ГЭС нанесет ущерб сельскому хозяйству Запорожской области. По словам Балицкого, воды для орошения после хватит на 1,5–2 месяца в зависимости от того, насколько жаркая будет погода.

Главная для Крыма: что нужно знать о Каховской ГЭС
Угроза разрушения нависла над гидроэлектростанцией еще полгода назад

Утром во вторник произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС, станция почти полностью ушла под воду. Повреждения надводных сооружений привели к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению.

Вода из Днепра затопила улицы Новой Каховки. Мэр города Владимир Леонтьев сообщил, что вода поднялась более чем на 10 м. На территории Новокаховского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что после прорыва Каховской ГЭС в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023