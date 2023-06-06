Власти Запорожской области заявили об отсутствии угрозы для работы АЭС

Уровень воды в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после разрушения Каховской ГЭС упал на 2,5 м, но угрозы для работы объекта нет. Об этом во вторник, 6 июня, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Уровень воды в районе атомной станции упал на 2,5 м. Мы ожидаем, что падение будет еще больше, вероятно, что это будет метров до 7 м. Но хочу всех успокоить, что на Запорожской области это не окажет влияния такое, чтобы мы вводили чрезвычайное положение», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Балицкий заверил, что уровень падения воды в Днепре хоть и является нештатным, но допустим для нормальной работы станции и не повлияет на безопасность области.

При этом он указал на то, что теракт на Каховской ГЭС нанесет ущерб сельскому хозяйству Запорожской области. По словам Балицкого, воды для орошения после хватит на 1,5–2 месяца в зависимости от того, насколько жаркая будет погода.

Утром во вторник произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС, станция почти полностью ушла под воду. Повреждения надводных сооружений привели к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению.

Вода из Днепра затопила улицы Новой Каховки. Мэр города Владимир Леонтьев сообщил, что вода поднялась более чем на 10 м. На территории Новокаховского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что после прорыва Каховской ГЭС в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.