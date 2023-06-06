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Вода начала поступать на улицы Новой Каховки после прорыва Каховской ГЭС
Сюжет:

Названы возможные риски от ударов по Каховской ГЭС

Эксперт Полетаев: если плотина на Каховской ГЭС устоит, то ее прорыв не представляет никакой угрозы для ЗАЭС
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Фото: REUTERS
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Сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев во вторник, 6 июня, рассказал «Известиям», каких рисков стоит ожидать после атаки на Каховскую гидроэлектростанцию.

Прежде всего эксперт выразил мнение, что пока стоит говорить о том, что плотина не пострадала.

«Плотина — это массивное бетонное тело, очень мощное, очень толстое, которое сдерживает основной напор воды, и на нем сверху более легкая — так называемые затворы. Это ворота, которые регулируют слив воды. Сейчас снесены затворы и опоры, на которых они стояли. И вода переливается через плотину. В принципе, она через нее всегда переливается, но этот процесс регулируется затворами. Сейчас же вода просто хлещет», — пояснил Полетаев.

На данный момент неизвестно, в каком состоянии плотина, но о том, что она цела, может говорить то, что уровень воды в верхнем водохранилище не снижается — значит его по-прежнему удерживает плотина, добавил он.

Он заявил, что либо от обстрелов, либо от удара, либо от разрушений из-за предыдущих ударов началось разрушение затворов, и в проем хлынула вода, которая снесла здание ГЭС, где вырабатывается электричество, и подтопила снизу те территории, которые находятся ниже.

Полетаев выразил мнение, что плотина всё же устоит. В таком случае постепенно уровень воды водохранилища опустится до уровня плотины — то есть до уровня примерно в 12,7 м. Потом вода будет течь через плотину в том же объеме, в каком она текла до этого. Таким образом при благоприятном сценарии вода просто уйдет в течении нескольких дней.

Говоря о возможной опасности прорыва ГЭС для Запорожской АЭС, которая находится на берегу водохранилища, Полетаев выразил мнение, что она минимальна.

«Если плотина устоит, для АЭС нет никакой опасности — она рассчитана на штатную работу на полной мощности даже при минимальном уровне воды в водохранилище. Кроме того, АЭС с сентября прошлого года вообще остановлена. То есть большого объема воды для охлаждения ей сейчас не требуется», — отметил он.

Также эксперт упомянул, что из водохранилища берут начало два мелиоративных канала, один из которых уходит на север в сторону Днепропетровска, а другой — в Крым.

«Эти каналы тоже работают даже при минимальном уровне водохранилища. А если вода уйдет, то эти каналы действовать не будут. Но пока плотина в том состоянии, в котором она сейчас, каналы действовать будут», — заключил Полетаев.

Главная для Крыма: что нужно знать о Каховской ГЭС
Угроза разрушения нависла над гидроэлектростанцией еще полгода назад

Утром во вторник в результате обстрелов произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению. Станция почти полностью ушла под воду

Вода из Днепра затопила улицы Новой Каховки. Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что вода в городе поднялась более чем на 10 м.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ЧП на Каховской ГЭС является преднамеренной диверсией украинской стороны.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Каховская ГЭС замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Это шестая и самая нижняя на Днепре станция, она обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. ГЭС находится в 100 км выше Черного моря и в 60 км выше Херсона. Расположена в 5 км от города Новая Каховка. Разрушение станции может привести к гибели тысяч людей и затоплению нескольких десятков поселений.

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