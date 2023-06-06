В Новокаховском городском округе полностью затопило три населенных пункта

Три населенных пункта полностью затопило в Новокаховском городском округе Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС. Об этом 6 июня сообщил глава округа Владимир Леонтьев.

«Масштабы катастрофичные. На нынешний момент у нас затоплено только в Новокаховском городском округе три населенных пункта. Разрушения масштабные, в том числе инфраструктуры», — сказал он Первому каналу.

Также мэр рассказал, что из прибрежных районов Херсонской области были эвакуированы 900 человек.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепре. В результате почти полностью затопило улицы Новой Каховки.

Ранее Леонтьев сообщил, что вода поднялась более чем на 10 м. На территории Новокаховского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации. Сама станция почти полностью ушла под воду.

По словам главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек. В настоящее время готовится эвакуация Новокаховского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов.

В Кремле ЧП на Каховской ГЭС назвали преднамеренной диверсией Киева. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прорыв дамбы может повлечь тяжелые экологические и иные последствия. Также он заявил, что Москва решительно отвергает обвинения в причастности к диверсии.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, в свою очередь, в комментарии «Известиями» назвал произошедшую атаку давно ожидаемым действием, подчеркнув, что диверсия является преступлением против людей.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины, обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.