Концепцию празднования 130-летия города разработали в Новосибирске

В Новосибирске продемонстрировали, в каком стиле будет проходить празднование 130-летия города. Подробности сообщает sib.fm со ссылкой на городскую администрацию.

Стиль будет отражать концепцию «Новосибирск — мой город». Главная идея — любовь к своему городу, которую можно выразить через чувства и действия.

Для этого используют различные фигуры и символы. Так, сердце будет означать любовь к городу, к которому нужно относиться бережно. Елка будет символизировать зеленые парки и улицы Новосибирска. Нота и маска — культуру, которую необходимо сохранять и приумножать.

В разработанном дизайнерами стиле ко Дню города оформят плакаты, вывески и баннеры, символика появится на кепках, кружках и футболках.

Агентство напоминает, что в Новосибирске на площадь Ленина вернут неофициальный гимн города. Ранее мелодия «Родной Новосибирск» каждый полдень звучала из «музыкальной шкатулки», установленной у выхода из метро.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске в этом году планируют масштабную реконструкцию Первомайского сквера. Благоустроят и пешеходные тротуары по периметру сквера. Речь идет об улицах Советской, Максима Горького и Красном проспекте.