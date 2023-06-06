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В ЛНР изъяли около 50 тыс. патронов и более 200 гранат на бывших позициях ВСУ

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Фото: МВД ЛНР
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Сотрудники полиции в Луганской Народной Республике (ЛНР) изъяли порядка 50 тыс. патронов различного калибра и более 200 гранат на бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 июня сообщило МВД республики в своем Telegram-канале.

«В ходе проверки полученной информации сотрудниками полиции в составе ОБТФ МВД ЛНР была обследована территория лесного массива вблизи Северодонецка», — говорится в сообщении ведомства.

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Полицейские обследовали территорию лесного массива у Северодонецка, где на бывших позициях украинских войск они обнаружили форму военнослужащих ВСУ. Также ими был найден замаскированный тайник с «огромным арсеналом оружия и боеприпасов».

Ранее, 5 июня, полицейские обнаружили два схрона с боеприпасами, оставленными украинскими военнослужащими в Херсонской области.

До этого, 24 мая, сообщалось, что украинские диверсанты готовили схроны с оружием в Белгородской области в жилых домах. Диверсанты попытались спрятать в доме противотанковые комплексы и патроны.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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