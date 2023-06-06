Минобороны Молдавии сообщило о подготовке военных саперов для ВСУ

Молдавские специалисты в учебном центре Национальной армии подготовят группу военных саперов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 июня сообщает Moldpres со ссылкой на минобороны страны.

В военном ведомстве отметили, что саперы батальона «Кодру» обучат украинских военнослужащих навыкам выявления и уничтожения взрывоопасных предметов. Курс обучения организован в рамках гуманитарной помощи стране.

Тренинги продлятся четыре недели и будут включать как теоретические, так и практические занятия.

Ранее, 15 мая, сообщалось, что Великобритания летом начнет обучать украинских пилотов для повышения навыков по использованию западных военных самолетов. В правительстве королевства отметили, что проведение совместных учений поможет адаптировать программу, используемую британскими пилотами, под военнослужащих Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины, а также активизировали обучение украинских военнослужащих на фоне спецоперации по защите Донбасса, о проведении которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.